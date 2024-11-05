Сирия, Иран или Китай: Мережко ответил, кто может помочь РФ войсками

Китайская экономика сейчас не в лучшем состоянии, он пытается вести себя менее агрессивно.

Помочь России удовлетворить ее потребность в людях для войны против Украины скорее могут Сирия и Иран, чем Китай.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос о том, насколько реальны угрозы того, что Иран, Сирия и Китай могут помочь России удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить в Украину, он отметил, что угроза реальна.

Видео дня

"Северная Корея - это уже происходит. И граждане Кубы. Это было зафиксировано. Граждан Кубы там около нескольких тысяч даже. Куба пока делает вид, что якобы они это делают без согласия кубинского режима. Но на самом деле не исключено, что Куба таким скрытым образом поддерживает. Я бы еще не исключал, что Венесуэла, венесуэльский диктатор может тоже направить", - сказал Мережко.

По его мнению, кроме Северной Кореи вряд ли кто-то будет действовать открыто:

"Сирия и Иран - также возможно. Особенно Сирия, которая в значительной степени зависит от России. То есть это может быть под видом, вы видите, даже северных корейцев пытаются маскировать якобы они являются частью каких-то войск из Бурятии, или что-то, частью российских войск. То есть вряд ли это будет происходить открыто".

Говоря о Китае, Мережко также высказал мнение, что вряд ли он решится на это открыто. "Я очень сомневаюсь, что он будет открыто. Потому что он понимает, что это скандал, что это бьет по репутации Китая. Это может вызвать санкции даже. И китайская экономика сейчас не в лучшем состоянии. Китай пытается вести себя менее агрессивно. То есть это не в интересах Китая, знаете, так вести себя слишком агрессивно в этой ситуации. То есть я бы все-таки исключил Китай из этого", - пояснил председатель комитета.

В то же время, добавил Мережко, Китай помогает России, предоставляя товары двойного назначения. "То есть Китай помогает, по сути, экономически, покупая российскую нефть, газ. То есть поддержка очень существенная со стороны Китая. Но своих военных он вряд ли решится направить", - сказал он.

На вопрос о том, о каком все же ориентировочном количестве людей может идти речь, и могут ли Иран и Сирия направить столько же людей, как это сделала Северная Корея, или даже больше, депутат отметил, что, например, Иран не может прислать много людей.

"Потому что это будет слишком заметно. Если там будут тысячи иранцев, то это вызовет серьезную обеспокоенность и серьезные вопросы. Я не думаю, что они сейчас готовы направить большое, достаточно большое количество своих военных, что бы изменило ситуацию на фронте. Вряд ли. Какое-то количество - да, могут. Но, опять-таки, будут пытаться это замаскировать", - сказал Мережко.

Также на вопрос о том, что мы должны делать, чтобы этому противодействовать, и какие должны быть действия наших союзников, он отметил, что прежде всего об этом стоит говорить, если есть подозрения.

"Потому что это будет иметь сдерживающий эффект. Тогда эти страны задумаются. Знаете, если мы открыто об этом говорим, называем страны, говорим об этой опасности, то это уже, знаете, им будет сложнее даже в замаскированном, скрытом виде присылать своих военных", - пояснил депутат.

На уточнение, сначала нужно получить факт, подтверждение, что они их уже направили, и можем ли мы предотвратить каким-то образом отправку, Мережко отметил, что предотвратить - "здесь действует такая тихая дипломатия".

"Надо говорить этим странам, возможно, непублично, но говорить, что "если вы сделаете это, то будет такая и такая реакция". То есть будут усиливаться санкции, мы будем поднимать этот вопрос. Там перед Советом безопасности ООН, будем обращаться к партнерам, к ЕС, например, к Соединенным Штатам. Ну, чтобы они усиливали санкции. То есть, возможно, это стоит делать. Пока непублично, чтобы предотвратить это", - сказал он.

РФ ищет войска для продолжения войны

Ранее бывший чиновник Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Дэвид Тафури отметил, что есть еще три страны, которые готовы направить войска на войну в Украину.

По его словам, развертывание войск КНДР в России подтверждает то, чего Запад опасался, - страны-союзники России, которые являются изгнанниками, будут активно помогать Кремлю в войне.

"Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран, которые стоят на стороне России, в частности Иран, Сирия, Китай, и могут помочь удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить в Украину", - сказал Тафури.

Вас также могут заинтересовать новости: