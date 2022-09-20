Турецкий президент призвал мир поддержать "мирные инициативы Турции".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец войне в Украине.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке Эрдоган сказал, что "у войны никогда не будет триумфа, а в справедливом мирном процессе не будет проигравших".

Турецкий президент призвал мир поддержать "мирные инициативы Турции по урегулированию этого спора раз и навсегда".

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"Нам нужен достойный выход из этого кризиса. И это возможно только через дипломатическое решение, которое является рациональным, справедливым, и пригодным для применения", – сказал он.

По слова Эрдогана, Турция прилагает усилия для прекращения войны, и другие страны должны этому способствовать.

На фоне заявлений о подготовке так называемого референдума о присоединении оккупированных территорий Украины к России, Эрдоган подчеркнул приоритетность защиты территориальной целостности Украины.

"Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы война была завершена путем защиты территориальной целостности и суверенитета Украины раз и навсегда. Мы хотели бы обратиться ко всем международным организациям и странам мира – поддержите мирные инициативы Турции по урегулированию этого спора", – добавил он.

Как писал УНИАН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Телефонный разговор состоялся перед выступлением главы турецкого государства на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сегодня Эрдоган сообщил, что во время встречи в Узбекистане на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин заверил его в своей готовности завершить кровавую войну против Украины.

"И он на самом деле показывает мне, что он готов завершить это как можно скорее. Это было мое впечатление, поскольку так, как дела движутся сейчас, то это довольно проблематично", – сказал Эрдоган.

20 сентября Россия продемонстрировала переход к тому, что аналитики назвали "опасным путем эскалации". В "ЛНР", "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областях ставленники Кремля заявили о намерении провести референдумы о присоединении захваченных территорий Украины к России уже в конце этой недели – с 23 по 27 сентября.

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