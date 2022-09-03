9 июля Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Берлин утвердил нового посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Об этом сообщает Spiegel.

Алексей Макеев возглавит украинское посольство в Берлине, что подтвердили журналистам источники в дипломатических кругах.

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Алексей Макеев сейчас является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне.

Сам Мельник еще занимает должность до 14 октября, после чего отправится в Киев.

Макеев, как и Мельник, уже умеет предъявлять требования. В ходе дискуссии по визам россиянам будущий посол сказал: "Запрет на туристические визы для россиян очень важен, потому что он усиливает социальное давление на правительство в Москве".

Журналисты вспоминают слова Мельника в августовском интервью, когда он сказал, что "возможно, мой преемник хотел бы показаться милее или симпатичнее, вести себя спокойнее, но в конце концов у него не будет другого выбора, кроме как отстаивать наши интересы твердым и ясным голосом".

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии 8 лет, тогда как послы обычно возвращаются домой через четыре, самое большее шесть лет.

Мельник на посту посла критиковал политику Берлина в отношении Украины.

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