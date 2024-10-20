Обратившись к президенту Молдовы, она пожелала стране европейской победы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и международным партнерам страны.

Обращаясь к украинскому лидеру, она подчеркнула, что грузинский народ знает, что борьба Украины против российской агрессии - это и борьба за свободу Грузии, пишет издание SOVA.

"Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому - отсюда, от вашего имени, и сказать ему, что мы знаем, что он борется за нас и одержит победу! И мы вместе войдем в Европу!", - заявила Зурабишвили.

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Обратившись к президенту Молдовы, Майе Санду, она пожелала стране европейской победы.

"Майя, сегодняшний день, я надеюсь, станет днем твоей победы и днем победы европейского референдума. Мы вместе войдем в Европу!", - сказала президент, имея ввиду президентские выборы в Молдове.

Она также обратилась к международным партнерам Грузии - ЕС и США. Зурабишвили заявила:

"Хочу обратиться к нашим партнерам - европейцам или американцам - и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышать что-то наподобие "если" или "в том случае, если", поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее".

Срыв вступения Грузии в ЕС

Саммит Европейского Совета объявил о фактическом приостановлении вступления Грузии в Европейский Союз. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Евросовета.

Отмечается, что Европейский Совет подтверждает готовность ЕС поддерживать грузинский народ на его европейском пути. В то же время там вновь выразили свое "серьезное беспокойство" относительно курса действий грузинского правительства, который противоречит ценностям и принципам, на которых основывается Европейский Союз.

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