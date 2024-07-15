Власти Украины разочарованы саммитом НАТО, - Bild

Украинские чиновники ожидали более решительных решений на фоне удара по детской больнице накануне саммита.

Руководство Украины разочаровано, что даже после кровавого удара по "Охматдету" саммит НАТО в Вашингтоне не передал ВСУ нового наступательного оружия и не позволил атаковать цели в глубине территории РФ.

Об этом пишет заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники во властных кругах Украины.

"Каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, признает растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений сделать все возможное для защиты Украины. Это особенно очевидно, когда речь идет о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием. Это жестокое равнодушие после атаки на детскую больницу, что нам до сих пор не позволяют атаковать все российские объекты", - заявил чиновник украинского правительства на условиях анонимности. Видео дня

Как сообщил другой источник, Украина надеется, что Байден, возможно, наконец изменит отношение к ударам западным оружием по России. Сейчас в Киеве чувствуется шок от того, что детскую больницу можно атаковать безнаказанно. В последние месяцы город считался хотя бы в определенной степени безопасным, в том числе потому, что противовоздушная оборона постоянно расширялась.

"Атака на детскую больницу еще раз жестоко показала, что никто и нигде в Украине не находится в безопасности. Нам нужны не слова возмущения, а решимость, чтобы мы могли защищаться. Нашим военным нужно дать возможность использовать западное оружие для ударов по военным объектам в любой точке России. Не должно быть такого, чтобы Россия нападала на больных раком детей, а мы не могли защитить себя", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сейчас украинцы ждут еще более жестоких недель. Но вопрос о том, чего страна может ожидать от НАТО сегодня открыт как никогда. А Путин может продолжать смеяться", - пишет Ронцхаймер.

Саммит НАТО и Украина

С 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне проходил саммит НАТО. На нем было сделано несколько громких заявлений, в частности о создании "моста" к членству Украины в НАТО.

10 июля страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В нем, в частности, говорится о том, что союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан Украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности. Подписантами стали более 20 стран.

Вас также могут заинтересовать новости: