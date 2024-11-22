Государство, производства, посольства - все должны работать одинаково и воспринимать соответствующую информацию от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение ряда иностранных посольств в Киеве объявить выходной из-за информации об угрозе удара РФ. Так, в своем ежедневном обращении он отдельно остановился на том, как в Украине все должны реагировать на российские удары и на информацию об угрозах.

Глава государства отметил, что сегодня уже 1003-й день полномасштабной войны, и все протоколы безопасности остаются теми же, что и раньше.

"Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства - все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что это касается всех - от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах.

"Сирена звучит - идем в укрытие. А когда нет сирены - работаем и служим. В войне иначе не бывает. Должны осознавать то, что "товарищ" Путин будет и в дальнейшем запугивать нас. Он на этом всю свою власть построил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено в 20.15. Реагируя на видеообращение президента, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что вообще-то решение о закрытии Верховной Рады было принято представителями именно пропрезидентского большинства.

"Кто-то напомните Президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Более того, в чат глав фракций сообщение об отмене заседания пришло уже как факт. То есть с другими фракциями или группами не обсуждалось. Решение было принято его (президентской) партией единолично", - рассказал Железняк.

Закрытие посольств в Киеве

Как сообщал УНИАН, 20 ноября посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве прекратило работу из-за информации о вероятной атаке на город. В обнародованном сообщении отмечалось, что Посольство получило "конкретную информацию" о возможной "значительной" воздушной атаке 20 ноября.

Впоследствии в сети появилась информация, что на один день также прекратили работу посольства Испании, Италии и Греции.

Как выяснилось, руководство парламента и народных депутатов Украины тоже предупредили, что в ближайшее время Россия может атаковать здание Верховной Рады. Нардеп Тарас Батенко признался, что политики знали об угрозе баллистического удара, который в конце концов был нанесен по Днепру, однако речь шла не о межконтинентальном оружии. Некоторые СМИ написали, что Рада отменила заседание 22 ноября из-за угрозы ракетного удара.

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