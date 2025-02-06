Глава государства отметил, что депутаты чаще бывают за границей, чем в прифронтовых городах.

Украинские депутаты проводят слишком много времени в заграничных командировках и мало бывают в прифронтовой зоне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

В частности, у президента спросили, будет ли он привлекать Верховную Раду к ведению переговоров с РФ и будет ли отменять свой указ о запрете на ведение переговоров с РФ без его ведома.

"Что касается наших парламентариев - нам с вами важно услышать голос - да, каждой ветви власти. Но я хотел бы, чтобы эти ветви власти были на работе. То есть, чтобы услышать чей-то голос - надо иметь с кем общаться. Я постоянно, знаете, выгляжу таким человеком, который не дает нашим парламентариям, вроде бы, жить в постоянной командировке", - подчеркнул Зеленский.

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В частности президента возмутило, что многие украинские депутаты поехали на "молитвенный завтрак", который проходит в Соединенных Штатах.

"Это, конечно, очень "важно", когда половина парламента Украины находится на молитвенном завтраке. Не в Херсоне. Не в Харьковской области. Не в Запорожье. Не в Сумах", - отметил Зеленский.

В этой связи, как подчеркнул глава государства: "Да, можно говорить, какая была Курская операция... Можно говорить и публиковать свои посты о том, сколько сегодня жертв, но поехать таким большим количеством на молитвенный завтрак".

Президент уточнил, что вопрос не в Соединенных Штатах.

"А вопрос в командировках постоянных, а не в ежедневной, кропотливой работе на людей, которые выбрали тех или иных (депутатов). Я не говорю обо всех парламентариях, но мы имеем с вами то, что имеем. Мне кажется, что это очень важно. Поэтому, конечно, президент Украины будет консультироваться с парламентом Украины тогда, когда они будут на работе", - подчеркнул Зеленский.

При этом, у главы государства уточнили, что его слова звучат так, что он очень не доволен работой Верховной Рады.

"Я очень доволен работой парламента, но, к сожалению, парламент не каждый день работает", - добавил Зеленский.

Справка УНИАН. Молитвенный завтрак - это ежегодное мероприятие, которое проводится в первый четверг февраля в Вашингтоне. Он собирает несколько тысяч политиков, бизнесменов, общественных деятелей и религиозных лидеров для совместной молитвы и обсуждения духовных и моральных вопросов. Это мероприятие, основанное в 1953 году, традиционно проходит с участием президента США, который произносит речь. Молитвенный завтрак является одним из главных событий года в светско-политической жизни США.

Президент критикует Верховную Раду

Как писал УНИАН, в ноябре Владимир Зеленский уже подвергал народных депутатов критике за отмену рабочего дня из-за угрозы удара ракетой "Орешник".

"Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства - все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной", - сказал тогда Зеленский.

На это нардеп Ярослав Железняк отметил, что решение о закрытии Рады на выходной приняли представители президентской фракции "Слуга народа". Другие тогда также отмечали, что вообще-то здание Верховной Рады не выдержит прямого ракетного удара, а укрытие - не рассчитано на всех депутатов, да и добраться до него быстро всем не удастся.

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