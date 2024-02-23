Главарь РФ - "ненадежное лицо", подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об интервью, которое российский диктатор Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону.

Украинский лидер во время беседы с FoxNews заявил, что вкратце знает, о чем шла речь во время беседы Карлсона с Путиным, в частности, в СМИ слышал некоторые месседжи, и его советники говорили об этом. Зеленский также сказал, что "это интервью с убийцей".

"…Но у меня нет времени слушать более двух часов чуши о нас, о мире, о Соединенных Штатах, о наших отношениях.. Так что я вкратце знаю, о чем там шла речь", - подчеркнул президент.

Видео дня

Глава государства также назвал главаря россиян "ненадежным лицом". Зеленский напомнил, что диктатор уверял канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, что россияне якобы "не будут оккупировать" украинскую землю.

Важные новости - Зеленский и Путин в центре внимания

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным было опубликовано в начале февраля. Американский журналист специально приезжал в Москву, чтобы побеседовать с диктатором, и за это в США его резко раскритиковали, в том числе его коллеги.

Во время беседы Путин жестко опозорился - выдал "дичь" насчет отца Владимира Зеленского Александра. Утверждал, что отец президента Украины якобы "фронтовик" и боролся с фашизмом, хотя тот на самом деле ученый и родился после завершения Второй мировой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: