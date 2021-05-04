Визит "ревизора". О чем Украина будет говорить с госсекретарем США Блинкеном

Госсекретарь США Энтони Бинкен посетит Украину с рабочим визитом 5-6 мая. УНИАН узнавал, какие темы будут обсуждаться в ходе встреч с украинскими чиновниками и представителями общественности, и на чем стоит сделать акцент Украине.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину стоит рассматривать в разных аспектах.

Во-первых, с точки зрения «знакомства» новой американской администрации с состоянием дел в Украине, так сказать, из первых рук. Речь идет не только о «внешнем управлении» - продолжает ли наша страна демократические трансформации, в частности, касательно проведения реформ в судебной сфере, в энергетике, деолигархизации и так далее. А и о том, что происходит на оккупированных Россией территориях на востоке Украины и в Крыму, как продвигается переговорный процесс и готовы ли мы противостоять России в случае эскалации.

Во-вторых, с точки зрения возможной помощи США Украине - финансовой для продолжения реформ, антироссийских санкций, а также вполне осязаемой поддержки американцами украинской армии (от совместных учений до предоставления конкретного вооружения).

Больше «кнута», чем «пряника»

Такой список тем не располагает к получению одних лишь «американских печенек». По каждому из пунктов к украинской власти есть вопросы. В каких-то сферах динамика движения реформ (или хотя бы ее имитация) сохраняется, а какие-то давно зашли в тупик. И если некоторые скандалы уже стали публичными (например, кадровые изменения в НАК «Нафтогаз», произошедшие в разрез с украинским законодательством) и обязательно получат оценку, то некоторые неприятные истории остаются «под сукном». И Киеву стоит быть готовым к тому, что Вашингтон их оттуда извлечет.

«Зеленскому напомнят и все, что касается деолигархизации, и обратят особое внимание на его токсичное окружение, - отмечает политический аналитик Тарас Чорновил. - Дело Джулиани (бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа) набирает обороты, а в свидетельствах по этому делу фигурирует, к примеру, глава офиса президента Украины… Поэтому, думаю, по нему будет много вопросов».

По его мнению, от готовности Киева исправлять подобные ошибки зависит дальнейшая помощь в проведении реформ, в том числе финансовая (МВФ), которую мы ожидаем от Вашингтона.

«В ходе этого визита украинской власти следует рассчитывать на серьезный «холодный душ». «Пряник» тоже будет – в вопросе политики безопасности», - говорит Чорновил.

Между публичной поддержкой и конкретной помощью

Действительно, тема безопасности – та «красная линия», которая будет прослеживаться во всех встречах Блинкена с украинской властью и украинской общественностью.

«США точно будут гарантировать продолжение военно-технической помощи, точно будут гарантировать некие финансовые вливания, предоставят информацию об особенности давления на РФ… Но вопрос не в том, что США будут нам обещать, а в том, будет ли помощь безусловной, или для ее получения Украине придется выполнять некие условия, некую программу step-by-step», - говорит Чорновил и добавляет, что одним из таких условий может стать кадровая политика в Украине, о которой было сказано выше.

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предстоящий визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину – важное проявление публичной поддержки со стороны администрации Джо Байдена. Посещение госсекретарем Киева дает возможность поговорить о том, как будет происходить взаимодействие с США в вопросе продвижения реформ в Украине, а также обсудить военную поддержку Украины на фоне российской «игры мышцами» возле украинских границ и эскалации боевых действий на Донбассе.

По словам Климкина, важно не только поднимать вопрос об увеличении военной помощи со стороны США, но и обсудить реальное размещение американских военных подразделений в Украине в качестве дополнительного фактора безопасности.

«Все это необходимо обсуждать с Блинкеном, а после с Пентагоном, когда соответствующие политические решения будут приняты», - отметил он.

В свою очередь, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, член политсовета партии «Сила и честь» Олег Белоколос подчеркивает, что визит госсекретаря США в Украину – важный политический момент, поскольку демонстрирует хоть какую-то поддержку. «Но для Украины важнее, чтобы кроме этой поддержки была какая-то конкретика. Мы рассчитываем не на красивые слова, какие мы молодцы, а на конкретные образцы хотя бы оборонного вооружения, возможно, артиллерии. Чего-то такого, что помогло бы сдержать нападение России, если оно произойдет», - говорит он.

Белоколос отмечает, что не стоит тешить себя надеждами, что эскалация не произойдет до встречи президентом США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина (а такие мнения уже звучат из уст украинских экспертов). Во-первых, потому, что если Россия и отвела вооружение от украинских границ, то может очень быстро его вернуть на позиции. Во-вторых, встреча президентов планируется, но нельзя быть уверенными, что она состоится. Более того, до предполагаемой ее даты – слишком много времени, и случиться может все, что угодно.

НАТО – стратегия, отбиться от России - тактика

Важный момент, о котором стоит упомянуть в контексте визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину – стратегическое партнерство наших стран, в том числе в рамках НАТО. Однако делать ставку на эту тему, по мнению Белоколоса, не следует. «Про это стоит говорить, но это не цель. Не нужно подменять понятия. Нам необходимо отбиваться от России уже завтра/послезавтра. А НАТО – это стратегический вопрос, далекая цель», - говорит он.

«На нужно говорить о конкретике. Мы должны сегодня/завтра получить от США ощутимые инструменты для противостояния России», - подчеркивает Олег Белоколос.

Министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко также считает, что визит госсекретаря США в Украину демонстрирует поддержку Вашингтона, однако насколько он будет предметным, будет зависеть, в первую очередь, именно от украинской стороны.

«Нам нужно менять парадигму наших ожиданий, всех просьб. Украина - важный фактор безопасности в Европе, и именно из этого мы должны исходить, когда чего-то ожидаем. Мы должны формировать ту повестка дня, которая является выгодной нам. Если мы с этой точки зрения посмотрим на то, что происходит, и сформулируем свои вопросы, которые являются для нас важными, тогда мы не будем постоянно быть просителями, которые стоят под церковью, на паперти, и просят милостыню», - считает он.

«Когда мы говорим: «Дайте нам еще 100 млн», или «Дайте нам еще три ракеты или два катера» - это плохая внешняя политика. Мелкие вещи вытекают из глобальных решений. Если мы мыслим примитивно, то мы будем иметь то, что мы имеем. В данном случае, мы должны исходить из своих стратегических интересов. На кону - наша безопасность и наше Государство, из этого нужно исходить», - подчеркнул Огрызко.

По его словам, Украина, безусловно, может ставить вопрос о реальном продвижении в НАТО. План действий для членства в Альянсе должен стать фактическим признанием роли Украины в обороне от общего агрессора, потому что он угрожает не только Украине, но и всему Западу. Однако важно понимать, что тема присоединения к НАТО – не вопрос завтрашнего дня.

В этой связи важно ставить перед США вопрос о подписании некоего договора, которым американцы реально гарантировали бы Киеву безопасность. В этом договоре, по мнению Огрызко, следовало бы обозначить быть аналог пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, а не те «гарантии», которые были в Будапештском меморандуме. Дипломат утверждает, что Украина может достичь конкретного результата в этом, объяснив США, что сегодня речь идет не только об Украине, а о демократии как таковой.

Кроме того, Огрызко считает, что на встрече с Энтони Блинкеном украинской власти следует четко и ясно прописать наши «желания» по темам Донбасса и Крыма, которые могут обсуждаться президентом США Байденом на возможной встрече с президентом РФ Путиным. А также важно акцентировать, что в этом контексте – и содержательно, и символически - важна также встреча президентов США и Украины.

«Было бы очень хорошо, если бы сначала состоялась встреча Зеленского с Байденом в условном Брюсселе, а после этого Байдена и Путина - там, где они определят. Это был бы очень серьезный политический сигнал, в том числе и для Москвы», - считает Огрызко.

Сейчас трудно сказать, какие месседжи точно будут озвучены в ходе визита госсекретаря США, а какие еще какое-то время останутся лишь в фантазиях. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверяет, что почва хорошо подготовлена, и 5-6 мая с Энтони Блинкеным состоится «предметный разговор». Хочется верить.

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская

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