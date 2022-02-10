Из-за этого она принимала участие в конференции государственных органов власти онлайн.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела COVID-19.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время конференции государственных органов власти "Коммуникационная кампания EUКраїна: отчет и анализ".

Стефанишина включилась онлайн и в начале своего выступления сказала: "К сожалению, не могу быть с вами физически – COVID беспощаден ко всем". При этом выразила надежду, что скоро выздоровеет и сможет проводить встречи.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак, который 3 февраля получил положительный результат теста, выздоровел от коронавирусной болезни. Он болел ею во второй раз.

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