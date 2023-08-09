Она избиралась по списку партии "Слуга народа" под номером 146.

Наталья Локтионова, которая избиралась в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №146, сегодня зачитала присягу народного депутата Украины.

Она вошла в парламент после того, как были досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, который попал в скандал из-за отдыха на Мальдивах.

По данным движения "Честно", Локтионова до баллотирования работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на различных должностях в отделах по маркетингу и продажам "первой лизинговой компании".

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В СМИ Наталью Локтионову называли сестрой многолетней помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко, которая является женой экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, которого уволили в 2021 году из-за конфликта с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

Нардеп Аристов и его отдых на Мальдивах

По данным журналистского расследования, депутат от партии "Слуга народа Юрий Аристов, который был заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, отдыхал на Мальдивах во время войны в Украине. Жил в дорогом 5-звездочном отеле на частном острове Итхаафуши.

26 июля генеральный прокурор начал уголовное производство по факту законности выезда Аристова за границу. 27 июля ВР проголосовала за прекращение его депутатских полномочий.

Аристову, который несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны поехал отдыхать на острова в Индийском океане, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("служебный подлог").

Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника. По данным следствия, в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. В Генпрокуратуре сообщали, что 10 июля он дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось. Во время обысков в квартире депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного депутата, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

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