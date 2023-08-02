Аристова избиралась в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 146.

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову, которая была в списке политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины, вместо Юрия Аристова. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата ЦИК.

В сообщении отмечается, что в Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 27 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Кто такая Локтионова - детали

По данным движения "Честно", Локтионова окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Международная экономика и менеджмент". До баллотирования работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на различных должностях в отделах по маркетингу и продажам "первой лизинговой компании".

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В СМИ Наталью Локтионову называли сестрой многолетней помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко, которая является женой экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, которого уволили в 2021 году из-за конфликта с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

Скандал с отдыхом Аристова - детали

27 июля Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепа Юрия Аристова. Он сам написал заявление после скандала с его отдыхом на Мальдивах во время войны. Журналисты провели расследование об отдыхе нардепа Юрия Аристова, который избирался в парламент 42 номером по списку партии "Слуга народа", в 5-звездочном отеле на частном острове на Мальдивах, где проживание за сутки может стоить от 100 тысяч гривен до более миллиона гривен.

27 июля Аристову генеральный прокурор сообщил ему о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины. 28 июля Аристов получил меру пресечения от Печерского районного суда города Киева в виде личного обязательства.

В соответствии с законодательством, если слагает полномочия народный депутат по списку партии, то в парламент приходит следующий по партийному списку кандидат.