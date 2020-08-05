У Лукашенко рассказали, что он ответил Зеленскому относительно экстрадиции задержанных "вагнеровцев"

В пресс-службе белорусского президента раскрыли свою версию телефонного разговора Лукашенко и Зеленского.

Беларусь в вопросе определения дальнейшей судьбы задержанных "вагнеровцев" будет сотрудничать с Украиной и РФ.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает его пресс-служба.

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"Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - сказано в сообщении.

У Лукашенко уточнили, что стороны также говорили об усилении пограничного контроля на совместном участке границы. Также темой беседы стал коронавирус и подготовка к предстоящему Форуму регионов Украины и Беларуси.

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29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика ППК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузка которых транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством о выдаче боевиков российской ППК "Вагнера", которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

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