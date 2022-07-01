На заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский и онлайн - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствуют послы ЕС.

В зале Верховной Рады установили флаг Европейского Союза в связи с предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

"До сегодняшнего утра у меня было две мечты. Первая - когда в зале Верховной Рады, рядом с желто-голубым флагом Украины, будет развеваться флаг Европейского Союза! Вторая - когда я наконец сниму военную форму и надену белую рубашку с костюмом, чтобы проводить пленарные заседания в мирном парламенте. Первая мечта уже сбылась. Значит и вторая свершится. Обязательно!", - написал Стефанчук.

Он добавил, что Верховной Раде идет флаг Евросоюза "и по цвету, и по смыслу".

В свою очередь заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram сообщил, что в парламенте на заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский и онлайн президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"На выступлении присутствуют послы ЕС", - отметил также он.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что это должно быть сделано с пониманием, что Украина должна воплотить ряд важных реформ. В частности, ЕК определила семь условий, которые должна выполнить Украина.

23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Вас также могут заинтересовать новости: