В Украине хотят создать оборонно-промышленное министерство

По словам секретаря СНБО, на первом этапе будет также введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

На первом этапе реформирования оборонно-промышленного комплекса планируется создание профильного министерства, а также введение должности вице-премьера - министра развития стратегических технологий и инноваций.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время представления концепции реформирования ОПК, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Данилов отметил, что эта реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет.

По его мнению, кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы.

По словам Данилова, на первом этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК «Укроборонпром».

Секретарь СНБО подчеркнул, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современным высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы.

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