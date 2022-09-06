Наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона в Украине.

рестованы корпоративные права и имущество предприятий на сумму более 1 млрд грн, владельцем которых является экс-депутат госдумы РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Как установило следствие, должностные лица этих обществ, бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ – экс-депутат госдумы РФ, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 годах на территории Украины, уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст. 209 УК Украины).

Правоохранители не называют имя фигуранта дела. Но по данным источников Экономической правды, речь идет о владельце Киевского картонно-бумажного комбината Владимире Крупчаке.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве наложили арест на часть ТРЦ стоимостью более 1,2 миллиарда гривень. Его владельцами являются члены правительства России. Вероятно, речь идет о ТРЦ "Мармелад".

Прибыль от его хозяйственной деятельности могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины.

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