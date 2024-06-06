Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин раскритиковал ООН за празднование "дня русского языка".
"Вся активность ООН - некий сплошной стыд", - написал он.
При этом боец привел примеры явного бездействия организации.
"Нежелание расследовать теракт в Оленовке, игнорирование фактов похищения украинских детей россиянами, а вместо адекватной реакции на подрыв Каховского водохранилища - через год после трагедии они поздравляют с "днем русского языка", - отметил Жорин.
По его мнению, все эти "большие" структуры совершенно не могут реагировать на вызовы нового времени.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что ООН празднует "день русского языка" в годовщину уничтожения Каховской ГЭС:
"Русский язык является одним из шести официальных языков ООН. Ежегодно 6 июня ООН отмечает день русского языка".
При этом подписчикам англоязычной страницы ООН предлагают перейти на русскоязычную страницу, чтобы следить за новостями о работе ООН на русском языке.