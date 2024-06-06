По мнению бойца, все эти "большие" структуры совершенно не могут реагировать на вызовы нового времени.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин раскритиковал ООН за празднование "дня русского языка".

"Вся активность ООН - некий сплошной стыд", - написал он.

При этом боец привел примеры явного бездействия организации.

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"Нежелание расследовать теракт в Оленовке, игнорирование фактов похищения украинских детей россиянами, а вместо адекватной реакции на подрыв Каховского водохранилища - через год после трагедии они поздравляют с "днем русского языка", - отметил Жорин.

По его мнению, все эти "большие" структуры совершенно не могут реагировать на вызовы нового времени.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что ООН празднует "день русского языка" в годовщину уничтожения Каховской ГЭС:

"Русский язык является одним из шести официальных языков ООН. Ежегодно 6 июня ООН отмечает день русского языка".

При этом подписчикам англоязычной страницы ООН предлагают перейти на русскоязычную страницу, чтобы следить за новостями о работе ООН на русском языке.

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