Сегодня оба народных избранника приняли присягу в зале Рады.

Во фракцию "Слуга Народа" присоединилось двое новых народных депутатов.

Об этом сообщила пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук.

Она напомнила, что ранее нардеп Андрей Костин занял должность генпрокурора, а народная депутатка Ольга Совгиря избрана судьей Конституционного Суда. Их места в парламенте заняли следующие по списку кандидаты в депутаты от "Слуги Народа".

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"Сегодня присягу народного депутата приняли Александр Васюк и Валентина Короленко", - отметила Палийчук.

Александр Васюк - юрист и общественный деятель, работал в команде Зеленского на президентских и парламентских выборах. Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах. В течение последнего времени активно работает над расширением украино-американских отношений.

Валентина Короленко - юристка, финансистка. Помогала команде Зеленского на президентских и парламентских выборах. Имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы.

Как сообщал УНИАН, ранее в День Независимости, 24 августа, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о прекращении полномочий всех парламентариев от "Оппозиционной платформы – за жизнь".

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