Изменения предусматривают снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые предусматривают снижение предельного призывного возраста.

Соответствующий проект закона опубликовали на сайте Верховной Рады.

Законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Видео дня

Снижение призывного возраста в Украине: что известно

В начале мая 2023 года в Министерстве обороны Украины предложили внести изменения в законодательство по снижению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете. Его предлагали изменить с 27 до 25 лет.

Такое предложение в оборонном ведомстве объяснили тем, что во время действия режима военного положения потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет отсутствует. Кроме того, значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть мобилизовано.

Позднее снижение предельного призывного возраста до 25 поддержал Кабмин.

Вас также могут заинтересовать новости: