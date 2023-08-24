Верховная Рада Украины приняла постановление Об образовании временной специальной комиссии парламента по вопросам подготовки проекта Основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации.
За соответствующий проект постановления №9617 проголосовали 264 народных депутата. Постановлением предусматривается определить пять основных задач ВСК.
Среди них, в частности разработка проекта Основных принципов этой государственной политики; подготовка обращений и заявлений ВР к Парламентской ассамблее Совета Европы, ПА ОБСЕ, правительств и парламентов государств мира по вопросам деятельности временной специальной комиссии.
В состав ВСК вошло 11 народных депутатов. Возглавил ее народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин. Также в составе комиссии, в частности народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, народные депутаты от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Никита Потураев и Богдан Яременко.
Срок деятельности ВСК - один год со дня ее образования. Отчет комиссии о проделанной работе предполагается заслушать на пленарном заседании ВР не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.
В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления отмечается, что украинская политика в отношении России должна быть направлена на долгосрочное устранение военно-политических угроз для украинской государственности.
"Такая политика может быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ как единой силы внутри РФ, которая стремится к поражению своего государства и установлению долгосрочного мира", - говорится в тексте.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Как писал УНИАН, ранее председатель комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер заявил, что "остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами".
"Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя", - сказал он.
Бригер также утверждает, что оккупационная армия способна продолжать воевать в Украине "еще очень длительное время".