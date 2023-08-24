Это направление работы возглавил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Верховная Рада Украины приняла постановление Об образовании временной специальной комиссии парламента по вопросам подготовки проекта Основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации.

За соответствующий проект постановления №9617 проголосовали 264 народных депутата. Постановлением предусматривается определить пять основных задач ВСК.

Среди них, в частности разработка проекта Основных принципов этой государственной политики; подготовка обращений и заявлений ВР к Парламентской ассамблее Совета Европы, ПА ОБСЕ, правительств и парламентов государств мира по вопросам деятельности временной специальной комиссии.

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В состав ВСК вошло 11 народных депутатов. Возглавил ее народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин. Также в составе комиссии, в частности народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, народные депутаты от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Никита Потураев и Богдан Яременко.

Срок деятельности ВСК - один год со дня ее образования. Отчет комиссии о проделанной работе предполагается заслушать на пленарном заседании ВР не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.

В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления отмечается, что украинская политика в отношении России должна быть направлена на долгосрочное устранение военно-политических угроз для украинской государственности.

"Такая политика может быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ как единой силы внутри РФ, которая стремится к поражению своего государства и установлению долгосрочного мира", - говорится в тексте.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как писал УНИАН, ранее председатель комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер заявил, что "остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами".

"Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя", - сказал он.

Бригер также утверждает, что оккупационная армия способна продолжать воевать в Украине "еще очень длительное время".

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