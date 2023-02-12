Министры обсудили приоритеты на следующую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится в Брюсселе через два дня.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым для обсуждения приоритетов на следующей встрече в формате "Рамштайн".

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, во время диалога речь шла о поставках Украине средств ПВО и артиллерии. Чиновники также обсудили важность ускорения поставок оружия, о предоставлении которого было договорено на прошлом "Рамштайне" 20 января.

Кроме того, Резников отметил, что обсудил с главой Пентагона ситуацию на фронте и приоритеты для следующего "Рамштайна".

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"Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке Украины. Все это возможно благодаря доверительным и прозрачным отношениям и общей уверенности в победе Украины над армией убийц, мародеров и насильников", - написал Резников.

Новое заседание "Рамштайна"

Новое заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля. На нем партнеры сосредоточатся на важнейших потребностях Украины.

В Пентагоне анонсировали, что обсудят достигнутый прогресс, а также то, что нужно сделать для помощи Украине в будущем.

При этом издание Politico отметило, что дискуссия среди союзников о передаче Украине истребителей уже началась. Ожидается, что дебаты будут еще более сложными, чем вокруг танков. Вопросы активно лоббируют представители Украины и стран Балтии. Издание отметило, что истребители "были бы естественным следующим шагом" после танков.

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