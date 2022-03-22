В Офисе президента ожидают разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.
"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России", - отметил Ермак.
Он подчеркнул, что Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров.
"И Киев надеется, что Пекин сыграет весомую роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговор президента Зеленского и Си Цзиньпина", - добавил глава ОП.
Напомним, что ранее Китай очертил свою позицию относительно войны России против Украины.
Также сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Китая выступил против санкций в отношении РФ и расширение НАТО на восток.