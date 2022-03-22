В Киеве надеются, что Пекин сыграет весомую роль в завершении этой войны.

В Офисе президента ожидают разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.

"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров.

"И Киев надеется, что Пекин сыграет весомую роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговор президента Зеленского и Си Цзиньпина", - добавил глава ОП.

Напомним, что ранее Китай очертил свою позицию относительно войны России против Украины.

Также сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Китая выступил против санкций в отношении РФ и расширение НАТО на восток.

Вас также могут заинтересовать новости: