Там напомнили, что 20% грузинских земель все еще оккупированы Россией.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало восстановление Грузией авиасообщения с Россией.

Так, спикер МИДа Олег Николенко в Twitter подчеркнул, что мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву.

"При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль, наверное, будет в восторге от такого результата", - заявил он.

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Возобновление авиасообщения между Грузией и РФ

10 мая президент РФ Владимир отменил визовый режим для граждан Грузии. Москва официально разрешила прямые авиарейсы в страну.

15 мая стало известно о том, что Грузия возобновляет авиасообщение с Россией. В частности, грузинское правительство заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрагматично.

16 мая стало известно о том, что грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на осуществление прямых рейсов из Тбилиси в Москву. Так, полеты в Москву будут осуществляться семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

После этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что внешняя политика Грузии и политика в сфере безопасности становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС.

Руководитель ОП Андрей Ермак также прокомментировал ситуацию: "У нас общий враг, который с 90-х годов, а потом в 2008-м убивал грузин, а с 2014 он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциальен. Но некоторые, похоже, стараются не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей... некоторые, похоже, забыли трагедию в Гори. Возможно, кому-то кажется, что их это не касается. И взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально. Ложная позиция, история все расставит на свои места, люди обязательно сделают это также".

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