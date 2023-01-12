В министерстве опровергли эти утверждения, а в Еврокомиссии были более сдержанными в комментариях.

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли утверждение медиа, что страна якобы требовала не включать Беларусь в последние пакеты санкций Европейского Союза. В то же время в Европейской комиссии заявили, что все обсуждения относительно санкций ЕС происходят конфиденциально.

"Сообщения некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности", - сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Дипломат напомнил, что за поддержку агрессии Российской Федерации против Украины на Беларусь в настоящее время наложен ряд персональных (в частности, на режим Александра Лукашенко, военное командование, пропагандистов, 25 государственных органов и компаний беларуского ВПК, в том числе в минобороны и комитет государственной безопасности, а также на 8 беларуских компаний) и секторальных санкций (на центральный банк и 4 другие беларуские банки, введен запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).

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"Зато нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет", - подчеркнул Николенко.

По словам спикера, Украина и партнеры сейчас активно работают для максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого давно назрело.

Как пишет "Европейская правда", представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе также прокомментировал слухи о том, что Беларусь не наказывают санкциями по просьбе Украины. Он подчеркнул, что все обсуждения относительно санкций ЕС происходят конфиденциально.

"Если есть юридические или физические лица из Беларуси, которые были внесены в санкционного списка в индивидуальные пакеты, то это зависит от государств-членов и образа, в который они согласовывают формирования этих пакетов. Обсуждение, процесс относительно решения вокруг этих пакетов, кого вносить, каким будет продление санкций или пакетов, является конфиденциальным. Это происходит между государствами-членами в конфиденциальных разговорах, поэтому мы не обсуждаем публично детали, и конечно, не обсуждаем, почему кто-то или что-то не в соответствующем пакете", – сказал Стано.

Он подчеркнул, что санкции введут против всех, кто поддерживает Россию и ее преступную войну. "Речь идет о Беларуси, но также об Иране и других людях и организации из других стран, при необходимости. Но еще раз: все детали являются конфиденциальными", - отметил Стано.

Слухи вокруг санкций против Беларуси

Сегодня, 12 января, журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что одна из причин, почему Беларусь не была включена в девятый санкционный пакет Европейского Союза вместе с Россией, заключается в том, что Украина якобы требовала, чтобы Минск не попал под санкции.

В то же время 10 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана за поддержку войны России против Украины.

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