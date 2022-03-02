Российские войска ведут обстрелы жилых районов Харькова.

Сегодня, 2 марта 2022 года, комендантский час в Харькове и области начнется в 18:00 и продлится 12 часов — до 6:00 четверга, 3 марта.

Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов в Telegram.

Гражданским лицам в это время запрещено передвигаться по городу как пешком, так и на транспорте.

Ранее комендантский час в Харькове продолжался с 16:00 до 6:00.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.

Ад в Харькове:

Утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел.

Российские войска ведут обстрелы жилых районов Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака произошла из Белгорода - русского города, расположенного в 40 км от российско-украинской границы и в 70 км от Харькова.

В ночь с 1 на 2 марта Россия нанесла воздушный удар по казармам летного училища.