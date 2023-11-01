В частности, об этом свидетельствует фейк о смерти Путина и организованные российскими спецслужбами антисемитские погромы в РФ.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины назвали признаки загнивания режима президента Российской Федерации Владимира Путина, но до финала еще долго.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире информационного телемарафона. У него спросили о настроениях в кремлевских кругах после информации о якобы смерти президента РФ Владимира Путина.

"К сожалению, следует заметить, что распространяли эту информацию неофициальные российские пропагандисты. Если бы это сказала Скабеева или Соловьев, конечно, эффект был бы немножко другим", - отметил Юсов.

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В то же время, он убежден, что распространение информации о смерти диктатора Путина было инспирировано из середины самой России. Также, по его словам, в России инспирировали и ряд других событий.

"Беспорядки и отвратительные антисемитские и ксенофобские провокации, которые очевидно инспирированы самим российскими спецслужбами и отдельными их представителями, что так или иначе подрывает ситуацию в середине самого режима - совокупно это смахивает на то, что мы видим вот такие внутренние противоречия и внутренние процессы внутри загнивающей российской империи путинского режима. Это, конечно, еще не финал. И стагнация может быть достаточно долгой. Но тем не менее, деградирующие внутренние процессы внутри тоталитарной России продолжаются", - подчеркнул Юсов.

Режим Путина - что известно

Владимиру Путину 71 год, он находится во власти в РФ уже более 20 лет, и ему уже кучу раз приписывали различные заболевания, в том числе рак. По сведениям украинской разведки, главарь России имеет проблемы как с физическим, так и с моральным здоровьем.

В сети писали, что вечером 22 октября текущего года у Путина была "остановка сердца" в одной из его резиденций, но его якобы спасли медики, находившиеся на дежурстве. Вечером 26 числа появилась новость, что диктатор якобы "умер". Эту информацию не подтвердили ни российские, ни украинские власти.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что распространение сведений о "смерти" Путина связано с предвыборной кампанией в России (17 марта следующего года там должны состояться выборы президента) и является кремлевской спецоперацией.

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