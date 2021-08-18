Цель визита миноносца неизвестна.

Рано утром 18 августа в Черное море вошел "Луиджи Дуранд де ля Пенне" D560 - эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением одноименного типа ВМС Италии.

Как сообщает "Думская", о цели визита эсминца пока не известно. По некоторым данным, он пробудет в водах Черного моря до 27 августа.

Это первый заход корабля НАТО в регион с 27 июля.

ITS Luigi Durand de la Penne transits Bosphorus towards the BlackSea 04:00Z / Oto Melara 127mm Vulcano & Selenia Elsag Albatros octuple launcher / Turkish CoastGuard TCSG29 escorted D560 / Italian naval ensign with coats of arms of maritime republics, Venice, Genoa, Pisa & Amalfi pic.twitter.com/KrTpQbroGT — Yörük Işık (@YorukIsik) August 18, 2021

Ранее эсминец заходил в Черное море и был в Одессе 4-7 сентября 2017 года.

Что известно об эсминце "Луиджи де ла Пенне"

"Луиджи Дуранд де ля Пенне", заложенный в январе 1988 года под именем "Анимозо", приняли в состав ВМС Италии 18 марта 1993-го. Вооружен различным артиллерийским, зенитным вооружением, а также противокорабельными и зенитными ракетами. Оснащен парой ангаров для вертолетов.

Принимал участие, в частности, в американской операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане (с 2002 года), в эвакуации гражданских лиц разных стран из Бейрута в рамках операции "Mimosa 06" (в 2006 году), в спасательной операции во время пожара на пароме MS Norman Atlantic (в 2014 году).

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Автор: Катерина Комолова