Основания об увольнении генпрокурора в президентском указе не указаны.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил точку в вопросе увольнения генпрокурора Андрея Костина.

Украинский лидер подписал указ об увольнении Костина с должности генерального прокурора Украины.

Соответствующий документ - №745/2024 от 31 октября 2024 года, уже обнародован на сайте Офиса президента.

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В документе не указаны основания для увольнения генпрокурора. В указе говорится о следующем:

"Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора".

В центре внимания увольнение Костина - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада Украины поддержала постановление о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора. Постановление поддержали 255 народных депутатов.

Перед тем, 22 октября, Владимир Зеленский провел специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны насчет ситуации со злоупотреблениями с определением инвалидности прокуроров и других чиновников. После этого заседания Костин подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. В соответствии с законодательством, ВР своим голосованием дает разрешение президенту уволить генпрокурора.

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