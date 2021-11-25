Хороший плохой мэр

УНИАН напоминает, чем еще запомнился бывший политик.

В четверг, 25 ноября, умер Александр Омельченко: причина смерти – коронавирус. В свое время он стал первым мэром Киева, избранным дважды подряд. В начале двухтысячных в городской администрации, на селекторных совещаниях, которые Омельченко любил проводить по пятницам в семь утра, просто на улицах Киева его, чаще всего, называли Сан Саныч. Хотя сам он всячески пытался проявить себя крепким хозяйственником (и во многом ему это удавалось), даже в Википедии его деятельность названа "неоднозначной и противоречивой".

В одном из своих относительно недавних интервью бывший мэр Киева Омельченко называл такие достижения:

Первый Закон "О столице". Мол, в Конституции Киев – отдельная административная единица, и этот закон, принятый в соответствии с Основным законом, дает возможность шире использовать эту норму. С другой стороны, именно благодаря этому закону Омельченко, который в 1998 году был назначен президентом Леонидом Кучмой на должность главы КГГА, стал одновременно и мэром, выиграв местные выборы в 1999-м. Тогда за него проголосовало 76% киевлян.

Ударные темпы строительства Киевского метрополитена. Когда Александр Омельченко пришел к власти и утряслись все недоразумения относительно его легитимности (это долгая и нудная история конца 90-х), весной 2000 года на Сырце была открыта новая станция "Дорогожичи". Еще через три года появились две новые станции на "красной ветке" - "Житомирская" и "Академгородок". Осенью 2004 года в столице была открыта станция метрополитена "Сырец", и в течение года – "Бориспольская". В 2006 году, по занавес каденции Омельченко, заработала еще одна станция – "Вырлица".

Восстановление "с нуля" Церкви Рождества Христова на Подоле (в ней после смерти Тараса Шевченко его отпевали, когда перевозили из Санкт-Петербурга в Канев для захоронения), или воссоздание Михайловского Златоверхого собора. В принципе, сбор средств на возведение Собора УПЦ Киевского патриархата начала еще с провозглашением независимости Украины, а в 1995 году к этой инициативе присоединилось государство. Открытие заново построенного собора произошло на День Киева, в мае 1998 года. К слову, любовь к красивым датам прослеживалась и в других проектах реконструкции. К примеру, закончить масштабный ремонт Успенского собора – к Дню Независимости Украины в 2000 году…

Артезианская вода. Александр Омельченко гордился, что во время его мэрской каденции в Киеве заработали 235 скважин.

Кадровый потенциал. Сан Санычу импонировало, что люди, которые в разное время были его заместителями или руководителями районов в столице, добивались успеха и на министерском поприще – от замминистра здравоохранения (Валерий Бидный) до первого вице-премьера (Станислав Сташевский).

Но, как говорится, плохое запоминается лучше.

Чаще всего киевляне вспоминают Александра Омельченко, как человека, который разрушил старый Майдан. Вместо удобного общественного пространства, зелени и фонтанов появилось стеклянное нечто – новый торговый центр "Глобус", частично зарытый в землю. Не совсем понятными для горожан стали и появление на месте Лядских ворот, которые в свое время первыми пали, позволив монголам взять Киев, арки с фигурой Архангела Михаила, а также колонны с Берегиней по другую сторону улицы Крещатик.

Приблизительно в это же время от Бессарабской площади до площади Льва Толстого появился еще один торговый центр – "Метроград". Урбанисты до сих пор сокрушаются, почему это пространство стало магазином, а не удобной парковкой, способной хоть немного разгрузить центр города от машин.

Но самое неприятное – появление после "ремонтов" тротуаров ужасной плитки. Ходили слухи, что этот "строительный материал" - дело рук сына Сан Саныча, Алексанра Омельченко-младшего. Правда и отец, и сын это отрицали.

Еще один крупный просчет Сан Саныча – желание "очистить" Киев от трамваев. Сначала он пописал распоряжение о демонтаже трамвайной линии на мосту Патона, которая до 2004 года связывала два берега (трамвай с Дарницы курсировал на Подол). Причиной якобы стали выводи специалистов об аварийности моста. А позже, чтобы "разгрузить" центр Киева "под Евровидение", трамвай исчез со Спортивной площади на Дворце спорта и перестал курсировать до железнодорожного вокзала…

Настоящей катастрофой, истоки которой можно найти как раз во времена мэрства Александра Омельченко, стала проблемная застройка в Киеве. Здесь можно вспомнить и скандал со строительством в 2002 году фитнес-центра на территории Софии Киевской, и закладка дома-монстра на Подоле, и застройку Протасового яра… Все это аукается городу до сих пор.

Не говоря уже о том, что Омельченко ничего не сделал, а где-то и способствовал разрушению исторических и культурных памятников. И речь не только о Подоле. Самым громким и скандальным решением Омельченко можно считать уничтожение Сенного рынка рядом с Львовской площадью и появление на его месте жилого комплекса.

Александр Омельченко любил водить автомобиль, в свое время "Чесно" называли его в пятерке крупнейших автовладельцев Киевсовета. И несколько раз бывший столичный градоначальник попадал в ужасные ДТП, в которых погибли люди. В 2009 году он сбил пешехода возле Конче-Заспы под Киевом, в 2015 году – история повторилась уже в столице (хотя Омельченко обвинил СМИ в перекручивании фактов, мол, за рулем находился не он). Наказания за эти происшествия никто не понес.

Хорошим или плохим политиком был Сан Саныч, больше сделал для столицы хорошего или плохого, это – уже история. Бывший мэр Киева Александр Омельченко в нее уже вошел.

УНИАН выражает соболезнования семье и близким Александра Александровича.

Татьяна Стежар

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