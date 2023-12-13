Глава государства отметил, что в зимний период внимание сосредотачивается на обороне востока Украины, где Россия сосредоточила сотни тысяч военных, чтобы сдерживать и уничтожать их.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на советы некоторых генералов США и отдельных лиц, что Вооруженным силам Украины стоит отдать приоритет обороне, а не наступлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с участниками второго саммита Украина-Северная Европа (с лидерами Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии).

В частности, у президента спросили мнение об утверждении некоторых американских генералов, что сейчас настало время обороняться, чтобы удержать линию фронта, а не наступать.

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"Что касается заявления генералов Соединенных Штатов, некоторых лиц и военных, я скажу вам так: в любом случае - это не о кризисе. Это про зиму и в зиму всегда замедляются те или иные операции - контрнаступательные или оборонительные. Я думаю, что этот сигнал связан именно с этим. То есть, мы понимаем, что у России не было никаких побед в этом году. Они ничего не смогли оккупировать. А зимой все замедляется по многим разным причинам", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас речь идет об обороне востока Украины, потому что именно там сегодня сосредоточено большинство войск Российской Федерации. Глава государства напомнил, что именно на востоке Украины была разбита группировка "вагнеровцев", а именно: 20 тысяч оккупантов были убиты.

"И теперь они туда отослали большое количество своих войск. мы говорим уже о сотнях тысяч военных. И поэтому, самое главное там - сдерживать и уничтожать их на нашей земле. Что касается победы - все говорят о большом успехе на море, который действительно был. Я считаю, что это успех для наших украинских военных, и для людей, и действительно, разблокировано Черное море - флот Российской Федерации вытеснен из Черного моря. И это успех. Надо готовиться к следующим операциям", - сказал Зеленский.

Контрнаступление Украины - о чем писала западная пресса

По данным издания The New York Times, американское и украинское военное руководство ищут новую стратегию, которую смогут начать реализовывать в начале следующего года, чтобы обеспечить успешность ВСУ на поле боя. Потребность в новом подходе возникла после того, как контрнаступление Украины не достигло цели по освобождению территории.

По данным издания, американские военные настаивают на консервативной стратегии, направленной на содержание территории, которая есть у Украины, окапывание и наращивание запасов и сил в течение года. Украинцы хотят перейти в атаку, или наземную, или с помощью дальних ударов.

США считают, что предложенный ими вариант улучшит самодостаточность Украины, обеспечит безопасность и позволит отбить любое новое российское наступление.

Цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году.

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