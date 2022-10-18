Документ был создан для развития сотрудничества между предприятиями государств-участников СНГ.

Верховная Рада Украины приняла проект Закона о выходе страны из Конвенции о транснациональных корпорациях, которая разрабатывалась для стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом заявил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Законопроектом предполагается выход Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, с целью приведения договорно-правовой базы Украины в соответствие к современным реалиям отношений с государствами-участниками СНГ и с учетом актуальной евроинтеграционной политики Украины", – пояснил Мельничук.

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По словам представителя КМУ в Раде, "за" проект Закона проголосовали 302 народных депутата.

Конвенция о транснациональных корпорациях – это документ, который был создан с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств-участников СНГ. Она заключалась на период перехода к экономическим рыночным отношениям.

Конвенция больше не соответствует современному состоянию торгово-экономических отношений между государствами, а также действующей евроинтеграционной политике Украины. Соответственно, проектом вышеупомянутого Закона было предложено выйти из Конвенции.

Выход Украины из соглашений СНГ: что надо знать

В мае 2022 года Украина вышла из ряда соглашений Содружества Независимых Государств. Так, 287 голосами депутаты поддержали выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Кроме того, 274 нардепа поддержали выход Украины из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне.

Примечательно, что Украина – не единственное государство, которое выходит из соглашений СНГ. В июле 2022 года стало известно о выходе Казахстана из соглашения СНГ 1995 года о межгосударственном валютном комитете.

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