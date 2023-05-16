Возле штаб-квартиры центра в Таллинне сегодня поднят флаг Украины.

Украина официально присоединилась к Объединенному центру передовых технологий с киберобороны НАТО (CCDCOE).

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в Твиттере. "Сегодня в штаб-квартире Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины", - заявили в МИДе.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, это означает официальное присоединение Украины к центру.

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Присоединение Украины к CCDCOE

Украина подала заявку о присоединении к работе центра в августе 2021 года. В начале марта 2022 года представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участницы CCDCOE НАТО.

Ранее Венгрия заблокировала вступление Украины в Объединенный центр передовых технологий с киберобороны НАТО.

Что такое CCDCOE

Это один из центров НАТО, обеспечивающий борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО. Сейчас центр насчитывает 20 участников – 17 членов НАТО и три страны-партнера.

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