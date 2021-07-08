По словам премьера, сейчас одной из главных целей является подписание "промышленного", "авиационного" и "таможенного" безвизов".

Правительство предполагает, что в течение ближайших 5-10 лет Украина получит членство в Европейском Союзе и НАТО.

Как сообщает Правительственный портал об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT.

"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над которыми страна продолжает работать и уже получила существенные результаты. В то же время, получение членства в ЕС зависит не только от Украины, но и от 27 других стран.

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Премьер добавил, что сейчас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС.

"Сейчас мы стремимся к дальнейшей либерализации торговли с ЕС, одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки Европейского Союза, работаем над подписанием "промышленного", "авиационного" и "таможенного" безвизов", – пояснил премьер.

Также отмечается, что за пять лет экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60% и в этом году, как ожидается, он достигнет 20 млрд евро.

Курс Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане заявил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

14 июня по итогам саммита НАТО в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов Альянса было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью плана действий по членству (ПДЧ).

Они также высказались в поддержку права Украины решать собственное будущее и формировать внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.

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Автор: Анна Нагорная