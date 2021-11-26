Глава МИД заявляет, что Россия должна вернуться к выполнению Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина и Россия не ведут сепаратных переговоров.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

У Кулебы спросили, подтверждает ли он, что между Украиной и Россией идут сепаратные переговоры.

"Нет такого факта и быть не может", - заявил Кулеба.

При этом, у него уточнили, могли ли такие переговоры быть проведены без него как главы МИД.

"Нет, не могли", - сказал Кулеба.

При этом, в него спросили, верит ли он в концепцию возвращения Украины в лоно Минских переговоров, и ли действительно на Украину оказывается давление со стороны Запада.

"Это классический российский нарратив, что нужно вернуть Украину в лоно Минских договоренностей. Мы сейчас должны разговаривать как вернуть Россию к выполнению Минских договоренностей, потому что Украина как раз их придерживается. Минские договоренности начинаются с обязательства прекратить стрелять. Мы знаем все, что стреляют, убивают наших солдат, и мины ложатся на нашу землю. Поэтому, ни о каком возвращении Украины к выполнению Минских договоренностей не может идти речь, потому что мы их выполняем", - подчеркнул Кулеба.

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Отдельно Кулеба сказал, что ему ничего неизвестно о том, что во время обращения президента Владимира Зеленского к украинцам 1 декабря, прозвучит заявление о том, что в Украине может быть введено военное положение.

"Я не участвую в подготовке обращения и не участвовал в обсуждении этой темы", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Украина вместе с Францией и Германией как посредниками продолжают настаивать на необходимости проведения встреч в "нормандском формате" для поиска политико-дипломатического решения российско-украинского вооруженного конфликта.

Автор: Виталий Саенко