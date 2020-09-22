Он отметил, что Лукашенко хотел бы видеть хотя бы нейтральную позицию Украины.

Украина после заявления Верховной Рады о нечестных выборах в Беларуси попала в "черный список" Александра Лукашенко – после Литвы, Польши, Чехии.

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Об этом заявил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько в интервью "Обозревателю". Он отметил, что Лукашенко хотел бы видеть хотя бы нейтральную позицию Украины.

"Украина сегодня попадает в черный список Александра Лукашенко – после Литвы, Польши, Чехии. Именно за то, что было озвучено, по крайней мере за позицию Верховной Рады. Конечно же, более осторожная позиция исполнительной власти, но Лукашенко не любит полутонов. Ему нравится черно-белая ситуация", - пояснил Лебедько.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Андрей Василюк