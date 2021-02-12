Мероприятие пройдет 15-17 февраля в Киеве.

Темой второго Всеукраинского форума "Украина 30", который на этой неделе начал президент Владимир Зеленский, станут тарифы.

Об этом сообщается на странице форума в Facebook.

"15-17 февраля в Киеве стартует трехдневный Всеукраинский Форум "Украина 30. Платежки". Темами мероприятия станут тарифная политика на газ, водоснабжение, тепловую и электроэнергию, а также курс Украины на энергетическую независимость", - говорится в сообщении.

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Как анонсировали организаторы, отечественные чиновники и международные эксперты обсудят тарифы на коммунальные услуги, причины и предпосылки роста цен, совершенствования рынка. Еще одним пунктом станет влияние временной оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма на стоимость тарифов.

Форум Зеленского: что известно

На днях Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в формате общественного диалога по случаю 30-летия независимости Украины.

Темой первого трехдневного форума стали борьба с коронавирусом и будущая вакцинация украинцев.

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Автор: Юрий Годован