Диктатор сейчас пытается "сохранить лицо", отметил Подоляк.

Сейчас перед российским президентом Путиным стоит три основных задачи, которые он пытается решить, рассказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

Первым является необходимость затянуть или заморозить войну. "Для него важно, что постепенно в мире появляются и другие кризисные точки, где есть войны. Мы говорим о Ближнем Востоке. Для Путина главное, чтобы не было консолидированного внимания, потому что война в Украине, начатая Россией, как раз и была основным пусковым элементом, была началом множества звеньев одной цепочки, которая должна привести к излому традиционного мира", - пояснил Подоляк.

Второй проблемой является необходимость "сохранить лицо" на международной арене. "Попытка хоть как-то реанимировать свой личный репутационный капитал, что он глобальный игрок и может общаться с великими людьми. Конечно, Си Цзиньпин сейчас более объемный с точки зрения мировой конструкции, чем Путин. Путин - это человек, который уходит, безусловно, его влияние незначительное", - добавил он.

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Третья задача диктатора - получить дополнительные ресурсы для ведения войны против Украины. "В этом случае любые его встречи его клевретов, таких как Шойгу и Лавров, которые также активно этим занимаются", - отметил Подоляк.

Россию признали диктатурой: что известно

Напомним, что 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой. Резолюция была принята единогласно.

Она призывает все государства Совета Европы не признавать легитимность Путина после того, как срок его президентства завершится.

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