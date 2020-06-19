Три депутата перешли из группы "Партия "За будущее" в группу "Доверие"

Это Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер.

Три народных депутата - Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер - вышли из состава группы "Партия "За будущее" и вошли в группу "Доверие".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады объявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

По данным на сайте ВР, до выхода этих депутатов из группы "Партия "За будущее" в составе группы насчитывалось 22 депутата, а в "Доверии" было 17.

Таким образом, теперь в группах будет 19 и 20 депутатов соответственно.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Раде создали межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики". Сопредседателями данного объединения являются, в частности, народные депутаты Елена Копанчук (фракция «Слуга народа»), Андрей Герус (фракция «Слуга народа»), Виктор Мялик (группа «За будущее»), Юлия Яцык (фракция «Слуга народа»), Денис Герман (фракция «Слуга народа»).

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