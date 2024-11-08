Отношения с Тегераном, который пытался убить избранного президента и других бывших чиновников США, на этот раз, вероятно, будут еще хуже.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует резко ужесточить санкции против Ирана и ограничить продажи его нефти в рамках агрессивной стратегии, направленной на прекращение поддержки Тегераном союзников на Ближнем Востоке и его ядерной программы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, информированные с планами Трампа.

По их данным, новый глава Белого дома негативно относился к Ирану со времен своего первого срока. Тогда он разорвал соглашение шести стран с Тегераном, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, которое имело целью сдерживать планы Ирана по ядерному оружию.

Трамп также навязал стратегию "максимального давления" в надежде, что Иран откажется от амбиций по ядерному оружию, прекратит финансирование и обучение террористических групп и улучшит ситуацию с соблюдением прав человека в стране.

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"Люди склонны воспринимать эти вещи лично. Если он собирается быть враждебным против какой-то конкретной страны, определенной главным противником, то это Иран", - сказал Мик Малрой, высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам Ближнего Востока во время первого президентского срока Трампа.

По данным источников издания, новая команда в администрации президента США будет действовать быстро, чтобы попытаться перекрыть доходы Ирана от нефти, включая преследование иностранных портов и трейдеров, работающих с иранской нефтью:

"Я думаю, вы увидите, что санкции возобновятся, вы увидите гораздо больше, как дипломатически, так и финансово, они пытаются изолировать Иран. Иран сейчас безусловно слаб, и сейчас есть возможность использовать эту слабость".

В то же время Брайан Хук, который курировал политику в отношении Ирана в Государственном департаменте во время первого срока Трампа, заявил, что избранный президент "не заинтересован" в попытке свергнуть правителей Ирана. При этом, по его словам, Трамп пообещал "изолировать Иран дипломатически и ослабить его экономически, чтобы они не могли финансировать всё насилие", совершённое ХАМАСом, Хезболлой, хуситами в Йемене и другими помощниками в Ираке и Сирии.

В свою очередь Роберт Макнелли, бывший американский энергетический чиновник, сказал, что администрация Трампа может наложить запрет на работу китайских портов, получающих иранскую нефть, а также санкции против иракских чиновников, которые финансируют поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

Трамп и отношения США с Ираном - последние новости

5 августа Дональд Трамп заявил, что Иран нападет на Израиль уже этой ночью. Тогда он говорил, что этого бы не произошло, если бы он был главой Белого дома.

Как отметил Трамп, "если бы я был президентом, никто бы даже не говорил о нападении, потому что этого бы не произошло".

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