Первый заместитель главы ВР отметил, что такие высказывания не подходят народным депутатам.

В парламенте состоялась словесная перепалка по поводу выступления лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая назвала парламент публичным домом.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента, она отметила, что представители малого и среднего бизнеса уже долгое время приходят под Верховную Раду, чтобы защитить свои интересы, но парламентское большинство их не слышит.

"Вы наносите сокрушительный удар по среднему классу Украины. Когда они пришли в этот народный дом, который называется парламент, хочется сказать, что этот парламент уже, к сожалению, превратился в публичный дом, то людей на порог не пускают", - заявила она.

Читайте такжеТимошенко надела в Раду платье-вышиванку и сделала "ту самую" прическу (фото)В ответ первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко отметил, что такие высказывания не предусмотрены ни Регламентом, ни "общей человеческой этикой". Он отметил, что не уверен, что такие высказывания "подходят народным депутатам и вообще могут в парламенте быть озвучены", и при этом добавил: "Пожалуйста, держите себя в руках".

После этого произошла перепалка между Корниенко и заместителем председателя ВРУ Еленой Кондратюк (внефракционная, но в парламент принятая по списку партии "Батькивщина" - УНИАН). Кондратюк, обращаясь к Корниенко, сказала, что не стоит комментировать выступления народных депутатов. "Саша, зачем такое делать? Давайте тогда и я буду все выступления комментировать", - отметила она.

В ответ Корниенко спросил: "А зачем такие сравнения?".

Фракция "Батькивщина" требовала слово для реплики, но в парламенте были продолжены выступления народных депутатов из других фракций.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в черном классическом костюме - юбке и пиджаке. Интересно, что воротник пиджака украшен золотыми брошками. Под такой "лук" нардеп подобрала высокие сапоги на каблуках.

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Автор: Надя Пришляк