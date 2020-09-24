По его словам, важно еще дождаться реакции Офиса президента Украины.

Взвешенная реакция украинского МИД на тайную "инаугурацию" Александра Лукашенко является правильной.

Такое мнение дипломат, экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко высказал в эфире телеканала «Украина 24».

"Реакция, озвученная главой МИД Кулебой - мы не были первыми, - и это очень правильно. Что касается формулировки, обратите внимание, некоторые страны говорят: мы не признаем. Формулировка наша не означает, что мы признаем. Немножко мягче, и это правильно. Мы определили следующее: "не значит". А другие говорят: "не признаем". Литва более строгую формулировку выбрала, что и понятно», - отметил дипломат.

Но, по его словам, важно дождаться реакции Офиса президента Украины.

"Посмотрим еще и на реакцию офиса президента, все-таки говорится о коммуникации на уровне главы государства. Если все будет подтверждено с такой формулировкой, то это означает, что двусторонние отношения продолжаются, потому что эта инаугурация не влияет на наши торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи, и даже военно-политические контакты. Возможно, коммуникация на уровне глав двух государств будет иметь свою специфику пока», - заявил Левченко.

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Автор: Андрей Василюк