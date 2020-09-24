Взвешенная реакция украинского МИД на тайную "инаугурацию" Александра Лукашенко является правильной.
Такое мнение дипломат, экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко высказал в эфире телеканала «Украина 24».
"Реакция, озвученная главой МИД Кулебой - мы не были первыми, - и это очень правильно. Что касается формулировки, обратите внимание, некоторые страны говорят: мы не признаем. Формулировка наша не означает, что мы признаем. Немножко мягче, и это правильно. Мы определили следующее: "не значит". А другие говорят: "не признаем". Литва более строгую формулировку выбрала, что и понятно», - отметил дипломат.
Но, по его словам, важно дождаться реакции Офиса президента Украины.
"Посмотрим еще и на реакцию офиса президента, все-таки говорится о коммуникации на уровне главы государства. Если все будет подтверждено с такой формулировкой, то это означает, что двусторонние отношения продолжаются, потому что эта инаугурация не влияет на наши торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи, и даже военно-политические контакты. Возможно, коммуникация на уровне глав двух государств будет иметь свою специфику пока», - заявил Левченко.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram