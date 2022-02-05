Макрон 7 февраля посетит Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а 8 февраля - посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили военное наращивание войск Российской Федерации у границ Украины.

Об этом Столтенберг сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, генеральный секретарь Альянса отметил, что провел хороший разговор с президентом Франции относительно военного наращивания России в Украине и возле нее.

"Я ценю его личную преданность двуединому подходу НАТО - сдерживание / оборона и диалог. Единство НАТО является ключевым в этот критический момент", - заявил Столтенберг.

Читайте такжеBloomberg случайно заявило о вторжении России в Украину: пришлось извинятьсяКак сообщал УНИАН, Макрон 7 февраля посетит Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а 8 февраля - посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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