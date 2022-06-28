Правительство США сделает конкретные объявления о "долгосрочных" дополнительных силах на суше, на море и в воздухе.

США хотят постоянно усилить свое военное присутствие в Европе с учетом захватнической войны России против Украины.

Об этом пишет Bild. В среду правительство США сделает конкретные объявления о "долгосрочных" дополнительных силах на суше, на море и в воздухе, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Обещания "будут распространяться за пределы продолжительности этого кризиса". Среди прочего, на военной базе Рота в Испании, которую также используют Соединенные Штаты, должно быть размещено больше военных кораблей США – шесть вместо четырех эсминцев.

Салливан также намекнул на увеличение сил на восточном фланге НАТО, но не сообщил никаких деталей. Речь идет об "учете более острой и усиленной российской угрозы", сказал он.

Сейчас в Европе находится более 100 тысяч американских солдат из-за увеличения войск в связи с войной в Украине. За последние несколько месяцев США не исключали постоянного увеличения присутствия войск.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он подчеркнул важность мощной противоракетной обороны Украины для предотвращения российских терактов.

Столтенберг заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

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