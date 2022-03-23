Байден может объявить о них 24 марта.

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов Государственной Думы России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

По словам официальных лиц, санкции будут объявлены в координации с Европейским союзом и членами Большой семерки. Они связаны с нападением России на Украину.

Байден объявит о санкциях в отношении более 300 российских депутатов уже в четверг, 24 марта.

Как известно, сегодня президент США едет в европейское турне. В Бельгии он встретится с союзниками по НАТО, лидерами G7 и ЕС, чтобы обсудить усилия по поддержке Украины.

На следующий день Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Вас также могут заинтересовать новости: