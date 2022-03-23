Он призвал "крепко ударить по всем российским деятелям, которые ответственны за эту войну".

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новые санкции против России будут уже на этой неделе.

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

Президент напомнил, что обратился сегодня к итальянскому парламенту, во время речи призвал усилить санкции против РФ и почувствовал максимальную поддержку.

"Призвал крепко ударить по всем российским деятелям, которые ответственны за эту войну... по их недвижимости, по их счетам и яхтам, по их привычке зарабатывать на войне, а жить и отдыхать дальше - в Европе, где мирно и уютно. Уверен, новые санкции будут. Будут уже на этой неделе", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил Италию за поддержку членства Украины в Евросоюзе.

Глава государства напомнил, что сегодня также говорил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о сотрудничестве между странами, безопасности, о развитии Украины – "со всеми вместе, в Европейском союзе".

"Важный разговор состоялся и с премьер-министром Канады. Продолжаем координировать позиции накануне саммитов НАТО и "Большой семерки", которые состоятся уже на этой неделе. Джастин Трюдо поддержит нас", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 78 самолетов российских авиакомпаний арестовали в разных странах мира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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