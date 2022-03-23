Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новые санкции против России будут уже на этой неделе.
Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.
Президент напомнил, что обратился сегодня к итальянскому парламенту, во время речи призвал усилить санкции против РФ и почувствовал максимальную поддержку.
"Призвал крепко ударить по всем российским деятелям, которые ответственны за эту войну... по их недвижимости, по их счетам и яхтам, по их привычке зарабатывать на войне, а жить и отдыхать дальше - в Европе, где мирно и уютно. Уверен, новые санкции будут. Будут уже на этой неделе", - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил Италию за поддержку членства Украины в Евросоюзе.
Глава государства напомнил, что сегодня также говорил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о сотрудничестве между странами, безопасности, о развитии Украины – "со всеми вместе, в Европейском союзе".
"Важный разговор состоялся и с премьер-министром Канады. Продолжаем координировать позиции накануне саммитов НАТО и "Большой семерки", которые состоятся уже на этой неделе. Джастин Трюдо поддержит нас", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что 78 самолетов российских авиакомпаний арестовали в разных странах мира из-за полномасштабного вторжения в Украину.