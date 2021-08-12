Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск.

В Киеве по случаю празднования 30-й годовщины Дня независимости Украины не будет "совковых" элементов организации парада войск. В Минобороны рассказали о сценарии мероприятия и раскрыли некоторые подробности праздника.

Как сообщает Управление Прессы и информации Министерства обороны Украины, министр обороны Андрей Таран ознакомился с ходом подготовки к параду войск по случаю Дня Независимости Украины

В частности, глава оборонного ведомства побывал на репетиции прохождения пешей колонны, состоявшейся на взлетной полосе ГП "Антонов". Он пообщался с военнослужащими и остался доволен строевой выучкой военных, которые "отшлифовывают" новый строевой шаг.

"Очень символично, что в этом году на 30-ю годовщину Независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в том числе военного Парада, как отдельного элемента, этого празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", - сказал Таран.

Читайте такжеУ Зеленского отреагировали на заявление Резникова о размещении войск США в УкраинеТакже он анонсировал, что всего в военном параде примет участие около 5 тысяч представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих в расчетах - это участники боевых действий. Отдельно отмечено, что тяжелой техники, которая может повредить дорожному покрытию, в прохождении не будет.

По словам министра каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком "Участник Парада".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Минкульт создал цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины.

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Автор: Виталий Саенко