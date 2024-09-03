Верховная Рада призывает активизировать усилия для принятия в 2025 году решения пригласить Украину присоединиться к НАТО.

Власти пытаются получить разрешение на использование дальнобойных ракет на территории России. Верховная Рада Украины обратилась к парламентам и правительствам государств - членов Группы Семи (G7).

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он отмечает, что это решение поддержали 317 народных депутатов.

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По его словам, от имени Украинского народа Верховная Рада Украины призывает противодействовать преступным действиям Российской Федерации, направленным на уничтожение Украины как государства, подрыв глобальной архитектуры безопасности и раскол международного сообщества.

В обращении содержится призыв снять все ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия западного производства для ударов по всем законным военным целям на территории РФ, из которых атакуют украинских военных, гражданское население и критическую инфраструктуру.

Также украинские депутаты просят усилить политико-дипломатическое и санкционное давление, в частности ввести вторичные санкции, на РФ и ее должностных лиц, включая высшее руководство государства, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины.

ВР призывает рассмотреть возможность создания правовых основ для использования Украиной замороженных активов российской федерации с целью возмещения причиненных Украине и ее гражданам убытков.

ВР призывает активизировать усилия для формирования среди государств - членов НАТО консенсуса относительно принятия на следующем саммите НАТО в 2025 году решения пригласить Украину присоединиться к Альянсу.

Также содержится призыв консолидировать усилия по предоставлению Украине финансово-экономической помощи, в частности в восстановлении ее объектов энергетической инфраструктуры, а также гуманитарной помощи с целью предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации на Европейском континенте.

Как сообщал УНИАН, в июне 2024 года в Италии проходил саммит G7. В "Большую семерку" входят Италия, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Япония.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что главным результатом саммита лидеров стран "Большой семерки" для Украины станет получение большего количества средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов.

По его словам, было решено и по использованию российских активов в пользу Украины и это первый весомый шаг G7 по 50 миллиардам долларов

Как отметил президент Украины, почти все встречи на саммите G7 были посвящены именно тому, о чем говорят украинские военные - об украинских потребностях и о наших возможностях сейчас, если поставки будут достаточными и своевременными.

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