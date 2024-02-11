Наев занимал должность командующего Объединенных сил ВСУ с 2020 года.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что узнал об указе президента о своем увольнении из средств массовой информации.

Об этом Наев сообщил в Telegram. "Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины, которую занимал с 2020 года", - написал он.

Наев поблагодарил военных за защиту и сообщил, что верит в победу Украины. "Искренне спасибо всем генералам, офицерам, сержантам и солдатам за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку", - написал он.

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Военный также отметил, что "работа не закончена, ведь война продолжается". "Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано!", - подчеркнул Наев.

Увольнение Наева

Сегодня президент страны Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил ВСУ. "Уволить Наева Сергея Ивановича с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины", - отмечалось в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил на эту должность Юрия Содоля.

Больше о Сергее Наеве

Сергей Наев - генерал-лейтенант. Занимал должность командующий Объединенных сил ВСУ с 2020 года.

Во время нападения РФ на Украину в 2014 году под командованием Наева был сектор "Б" в боях за Донецкий аэропорт. В 2015 году военный был на должности начальника штаба оперативного командования "Юг", а в период с 2015 по 2017 годы - возглавлял командование "Восток".

Во времена полномасштабной войны под его руководством было спланировано и организовано применение ВСУ (личного состава, воинских частей и сил обороны) на южном направлении и на других наиболее важных направлениях фронта.

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