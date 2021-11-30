"Европейская солидарность" опережает партию "Слуга народа" в пределах статистической погрешности.

Если выборы в Верховную Раду Украины состоятся в следующее воскресенье, то 5% проходной барьер должны преодолеть 9 партий.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 26-29 ноября 2021 года.

Так, относительно высокую поддержку имеют партии "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно 13% и 15%) и "Батькивщина" (11,5% и 13,3%).

Далее за ними следуют партия Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (8,6% и 9,9%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (8% и 9,2%), "Сила и честь" (5,8% и 6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5% и 5,7%), Радикальная партия Олега Ляшко (4,7% и 5,4%), "Наши" (4,6% и 5,3%).

Партия городского головы Киева Виталия Кличко "УДАР" не преодолевает проходной барьер (3,9% и 4,5%). У других партий поддержка еще ниже.

Социологи отмечают, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как ЕС и "Слуга народа" отличаются в пределах статистической погрешности. Рейтинги "ЕС" и "Батькивщины" отличаются сверх статистической погрешности, а "Слуги народа" и "Батькивщины" – в пределах статистической погрешности.

Также у респондентов спросили, кто является реальной оппозицией к власти. Среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией к власти называли ЕС (28,6%) и ОПЗЖ (23,2%). Еще 17,8% назвали "Батькивщину". Партию "Голос" назвали 4,4%.

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Как проводился опрос

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса КМИС, проведенного 20-25 октября 2021 года методом личных ("face-to-face") интервью, наибольшую поддержку получили партии "Слуга народа" (11,2% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился с выбором), ОПЗЖ (10,4% среди всех респондентов и 17% среди тех, кто определился с выбором), "Батькивщина" (соответственно 9,4% и 15,4%), "Европейская солидарность" (9,2% и 15,1%) (разница всех четырех партий в пределах статистической погрешности).

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Автор: Виталий Саенко