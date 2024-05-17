Закон был возвращен с подписью от президента сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента, закон возвращен с подписью от президента сегодня, 17 мая.

Увеличение штрафов для уклонистов - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 мая Верховная Рада Украины приняла закон с регистрационным номером 10379, который регулирует вопрос материальных наказаний для военнообязанных мужчин, которые не хотят приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и выполнять свои обязанности по несению военной службы.

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После подписания закона значительно вырастут штрафы за уклонение от армии и за невыполнение правил мобилизации в особый период.

Штраф за неявку в ТЦК, за нежелание обновлять свои персональные данные, за игнорирование повестки и другие нарушения будет достаточно ощутимым. Он может достигать нескольких десятков тысяч гривен. ТЦК смогут даже выписать нарушителю протокол заочно и оштрафовать без решения суда.

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